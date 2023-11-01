شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تضبط موقعًا مهجورًا لصناعة مستحضرات التجميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الرقابة الميدانية بأمانة محافظة جدة، مستودعًا للمستحضرات النسائية ومصنعًا متكاملًا لتصنيع الزيوت داخل موقع مهجور في نطاق حي الشرفية.

وأوضحت الأمانة أن الضبط جاء خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، حيث رصدت الفرق مبنى مهجور استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الكريمات والمستحضرات النسائية وصناعة الزيوت. وأضافت الأمانة أنه جرى إزالة المعمل ومصادرة كافة المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق مالك المبنى.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.