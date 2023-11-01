السعودية | مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيس بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس، رئيس بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وبحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين, فيما أشادت هانا نويمان بالآلية الاحترافية التي تعمل بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه للمحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.

وقدم المهندس البيز خلال اللقاء نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المتضررة حول العالم التي بلغت 2.587 مشروعًا في 94 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات و450 مليون دولار أمريكي شملت مختلف أشكال الدعم الإغاثي.

واستعرض البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في العديد من الدول المتضررة التي بلغت 460 برنامجًا تطوعيًا في المجالات الطبية والتعليمية والتدريب وغيرها ، مبرزاً بعض البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع الأطراف الصناعية.