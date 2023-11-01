عسير الأعلى أمطارا ومكة الأشد حرارة

فيما سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 19.6 ملم في قرية شعار بمدينة أبها، و15.0 ملم في الشعف، تواصل الثلاثاء هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.

غائمة جزئيا

سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة أمس بـ 36 درجة، فيما سجلت السودة أقل درجة بـ 10 مئوية، وبلغت أعلى نسبة رطوبة (95%) في ينبع والأحساء وأبها.

وأوضح الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن السماء غائمة إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق مع بعض الأمطار على أجزاء من القصيم وشمال الشرقية وشرق الجنوبية الغربية.

وكشف أن الحالة الممطرة الثانية للوسم مستمرة ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وجازان وعسير والباحة والشرقية والشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى محافظات منطقة الرياض الغربية والشمالية وشرق الجوف، وأجزاء من قطر والإمارات واليمن.

إنذار أحمر

رفع المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، متوقعا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول، وتوقع سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، كاشفا عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، لمدة 24 ساعة، حيث تشهد الحالة العامة للأجواء استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 6 مناطق.

درجات الحرارة

مكة المكرمة

36

السودة

10

جدة

35

ينبع

34

الدمام والقنفذة والأحساء

33

جازان والصمان ووادي الدواسر وشرورة والخرج

32

أبها والباحة

14

كميات هطول الأمطار بـ«الملم»

خاط المجاردة

11.0

رجال ألمع

5.4 ملم

بللحمر

5.0

تنومة

4.8

صنبة أبو عريش

3.0

صبيا

10.0

فرسان

5.2

حائل

7.9

البدائع

7.0

رنية

6.2

الهدا

6.1

الجوف

5.8