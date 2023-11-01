انت الان تتابع للوقوف على درجة الاستعداد.. "تجمع مطارات الثاني" تنفّذ فرضية طوارئ بمطار أبها الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 11:25 صباحاً

نفّذت شركة تجمع مطارات الثاني، التي تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار أبها الدولي، اليوم، فرضية الطوارئ الشاملة في ساحة مطار أبها الدولي؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. وتهدف الفرضية إلى الارتقاء بمستويات التنسيق والجاهزية بين الجهات المعنية، والوقوف على طرق التعامل والاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة حال وقوعها. وشارك في الفرضية جميعُ القطاعات المعنية بالمطار؛ حيث شاهد الجميع مدى الانسجام التام والتناسق في تنفيذ الفرضية عبر الخطط التطبيقية المتبعة لمواجهة الحالات والسيناريوهات المحتملة؛ إذ برهن هذا التجانس على مدى الإتقان العالي في سرعة الاستجابة والتدخل الاحترافي وفق الخطط المعدة مسبقًا. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تجمع "مطارات الثاني" المهندس علي مسرحي، أن الفرضية تؤكد التزام الشركة التام باتخاذ جميع وسائل السلامة المتبعة، وحرصها على تطبيق الخطط الوقائية التي تجعل منظومة المطارات التابعة، تتعامل بالشكل الأمثل في الحالات الطارئة حال حدوثها. وأعرب عن شكره لسمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، على حرصه الدائم على متابعة الأمور الدقيقة التي تخدم المواطن وكل التطورات المتعلقة بمطار أبها الدولي ومنظومة العمل الحكومي بالمنطقة، الذي يُعد امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة ودعمها على الأصعدة كافة.

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