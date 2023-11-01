الصين تطالب بحماية أرواح الفلسطينيين كغيرهم من الشعوب الأخرى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 11:28 صباحاً

شددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، على وجوب حماية أرواح الفلسطينيين شأنهم شأن أرواح الشعوب الأخرى، مُدينةً جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرض أرواحهم للخطر. ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، عبر منصة "إكس"، إلى أن أكثر من 60 موظفاً للأمم المتحدة، وأكثر من 100 عامل طبي، وأكثر من 8000 فلسطيني، قُتِلوا في القصف على قطاع غزة؛ وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. وقالت هوا تشون يينغ: "لكل دولة حق الدفاع عن النفس، غير أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي عند ممارسة هذا الحق". ودعت الأطراف المعنية إلى التنفيذ الشامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي، وخصوصاً القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار وأعمال العنف في غزة، وإيجاد حلول تسهم في تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين و"إسرائيل".

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