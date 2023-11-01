انت الان تتابع "إسرائيل" تعلن نشر زوارق حربية في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 11:34 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، نشر زوارق حربية في البحر الأحمر في "إطار التعزيزات العسكرية"، بعد أن أطلقت جماعة الحوثي في اليمن أمس دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة في "إسرائيل"؛ ردًا على عدوانها المستمر على قطاع غزة. ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا تُظهر طرادات من طراز "سار" تنفذ دوريات قرب ميناء إيلات على البحر الأحمر، الذي تعتبره "إسرائيل" جبهة جديدة لحربها على غزة. وذكر الجيش أن اختراق طائرة معادية أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات، اليوم. وأشار إلى أنه اعترض صاروخ أرض- أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر. وكان الحوثيون توعدوا أمس بمواصلة إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو "إسرائيل"، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة المحاصر، معلنين أنهم شنّوا حتى الآن 3 عمليات عسكرية ضد "إسرائيل".

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