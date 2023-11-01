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تراند اليوم : أول إجراء من إسرائيل للرد على الهجمات الصاروخية للحوثيين

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صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، خلال بيان له اليوم الأربعاء نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر.

وقال في البيان، أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعزيزات، وذلك في أعقاب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري في مؤتمر صحافي، أنه سوف يرد على هجمات الحوثيين على إسرائيل، لكنه سيختار التوقيت والطريقة وفقا لما يتراءى له.

وأظهرت صور نشرها الجيش طرادات من طراز سار تقوم بدوريات بالقرب من ميناء إيلات على البحر الأحمر، والذي تعتبره إسرائيل جبهة جديدة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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