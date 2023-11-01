تراند اليوم : "منها السيطرة المؤقتة على القطاع بمشاركة الإمارات والسعودية".. أمريكا تضع 3 خيارات "ما بعد حماس" بشأن مصير غزة

صحيفة الخليج 365 : أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة، في حال الانتصار على حركة حماس.

وقال بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا.

وأضاف: "توجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى"، مشيرا إلى أن الأمر الذي سيكون أكثر منطقية هو "سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة.

وتابع: "إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة، قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة، وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".

على الجانب الآخر، كتبت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان 3 خيارات لمستقبل قطاع غزة في حال الانتصار على حماس، والتي تمثلت فيما يلي:

الخيار الأول

توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط بدعم من قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، كما أن وجود الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أمر مرغوب فيه.

الخيار الثاني

نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، حيث ترى إسرائيل أن الفكرة تستحق الدراسة.

الخيار الثالث

إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة.