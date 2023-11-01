شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط عددًا من ملوثي البيئة بحرق المخلفات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مخالفًا لنظام البيئة (مخالفة نظام الإقامة) من الجنسية النيجيرية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.