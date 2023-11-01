شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المسرح تنظم عرض "الخفة العظيمة" ضمن فعالية العروض الأرجنتينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق أمس عرض السيرك "الخفة العظيمة" رابع فعاليات "العروض الأرجنتينية" المنظمة من قبل هيئة المسرح والفنون الادائية على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الرياض، وذلك بهدف إثراء المحتوى الثقافي من خلال إقامة عروض أدائية من مختلف دول العالم.

وقدّم هذا العرض في أول لياليه خدعاً سحرية وألعاب خفة، علاوة على استخدام صناديق التخفي التي نُفّذ من خلالها حيل مدهشة، كما أشرك المؤدين بعضاً من الحضور في فقرات متعددة من العرض الذي يستمر إلى يوم السبت 4 نوفمبر.

تاريخ المسرح الأرجنتيني

وتميّز المعرض المصاحب للفعالية بمعلوماته الغنية، إذ زوّد الزوار بنبذة عن تاريخ المسرح في الأرجنتين، بجانب لمحة عن أشهر الرقصات التقليدية هناك، وجاء في المعرض أركان تصوير بهوية بلاد التانجو، تتيح للزوار التقاط اللحظات الفرائحية، بالإضافة إلى متاجر توفر الأزياء والمنتجات المزيّنة بزخرفات من وحي الثقافة الأرجنتينية.

وتواصل الفعالية -حتى التاسع من ديسمبر القادم- استعراض أروع الفنون الأدائية الساحرة مـن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، محتوية على عرض "أليس في بلاد العجائب"، وعرض "الغابة"، وعروض لفنون وأداءات معاصرة يتخللها فن الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.

وتستهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية عبر "فعالية العروض الأرجنتينية"؛ رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية، وجذب الجماهير والهامهم بمحتوى يحقق أعلى معايير الجودة.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود التي تبذلها الهيئة تأتي في سياق حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهدافها الإستراتيجية الساعية إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030.