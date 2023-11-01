شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، ليصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستكون الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي ابتداءً من الدفعة القادمة "23" وسيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء، وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال، وستكون الزيادة للحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.

زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل بحد أقصى 5000 ريال للأسرة الواحدة. pic.twitter.com/SXXTschAJE — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) October 8, 2023

وأشارت الوزارة إلى الزيادة بهدف المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجا في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيدين من الوصول للاستقلال المالي من خلال التمكين.