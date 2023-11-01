شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. وتعليق الدراسة الحضورية المسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم.

وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".

أمطار غزيرة

وفي نفس السياق، حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساء.