"صدمة سعودي يدفعه للجنون بعداكتشاف كاميرامراقبة في غرفة نومه تكشف سراًيجعله يشيب له الرأس"

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عدن - ياسمين التهامي -

في تفاصيل واقعة غريبة، شعر رجل بحركة غير طبيعية في منزله صباح أحد الأيام. تعرض لهذا الموقف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، مما دفعه لاتخاذ قرار بتركيب كاميرات مراقبة في غرفة نومه لكشف السبب الأساسي لما يحدث.

التفاصيل

وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 31 عامًا يعيش في مدينة صغيرة غرب بريطانيا، وشعر بحالة غير طبيعية في منزله تحدث فقط في أوقات الليل وتتسبب في حركة في غرفته. اعتقد الرجل أن هذه الحركة قد تكون نتيجة لوجود أشباح بعد سماعه أن الشخص الذي استأجر المنزل من قبله توفي مع ابنته بسبب الاكتئاب، على الرغم من أنه كان يعرف بأنه شخص مرح ويحب الحياة. وقد صدم الجميع بوفاته.

تركيب الكاميرا

قرر الرجل تركيب كاميرا مراقبة فوق سريره ونام في هدوء تلك الليلة. وفي صباح اليوم التالي، استيقظ ليشاهد تسجيل الفيديو الذي قامت الكاميرا بتسجيله خلال الليل.

الكشف عن السبب

فوجئ الرجل عندما شاهد ما سجلته كاميرا المراقبة، حيث اتضح أن السبب وراء الحركة غير الطبيعية هو وجود فأر كبير بحجم قطة يعيش في خزانته ويخرج في الليل. تأكد الرجل من هذا الأمر عندما حدثت نفس الحركة أكثر من مرة.