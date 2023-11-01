شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حناء او صبغة.. وصفة سحرية للقضاء على الشيب نهائياً.. تعرف على الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الشعر الأبيض من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات، فقد يسبب لهن الإحراج خاصة عند ظهوره في سن الشباب. وبدلاً من استخدام الصبغات والمواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالشعر، يفضل العديد من النساء استخدام الوصفات الطبيعية كحل مثالي. ومن بين هذه الوصفات الفعالة، تعتبر وصفة الطماطم واحدة من أهمها، حيث تساعد في حماية الشعر من ظهور الشيب المبكر وتحفز نمو بصيلات الشعر وتعزز إفراز الصبغة السوداء، كما تعالج الشعر من التقصف والهيشان.

اتحضير وصفة الطماطم للشعر الأبيض، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتجهيز طماطم ناضجة وقشرها واقطعها إلى قطع صغيرة. ضع الطماطم في وعاء واخلطها جيدًا حتى تصبح عجينة. ضع العجينة على فروة الرأس والشعر وافركها بلطف لضمان تغطية جميع الشعر. اترك العجينة على الشعر لمدة 30-45 دقيقة. بعد ذلك، اغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتاد. كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. باستخدام هذه الوصفة الطبيعية، يمكنك الحصول على شعر صحي وجميل وتقليل ظهور الشعر الأبيض. جربيها واستمتعي بنتائجها الرائعة!

ماسك الطماطم للشعر الأبيض

المكونات:

2 حبة طماطم 2 ملعقة من العسل الأبيض ملعقة من زيت زيتون طريقة الاستخدام:

في وعاء الخلاط الكهربائي، أخفقي الطماطم مع العسل وزيت الزيتون، مع ملاحظة أن الكمية تعتمد على طول وكثافة الشعر. حركي الخليط جيدًا حتى يتجانس تمامًا. ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس وارتدي قبعة استحمام. اتركي المزيج لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا. فوائد الطماطم للشعر الأبيض:

الطماطم من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي تمنع ظهور شيب الشعر المبكر حيث تعمل على زيادة الدورة الدموية التي تغذي فروة الرأس، وبالتالي تقلل من ظهور الشيب المبكر. كما أنها تساعد في تكثيف الشعر وتقليل ظهور الفطريات التي تمنع نمو الشعر.

تحتوي الطماطم على مواد مضادة للأكسدة التي تمنع أكسدة فروة الرأس مما يجعلها أكثر صحة، وتمنع من تساقط الشعر.

لذا فإن تدليك فروة الرأس به بانتظام يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر بشكل كبير وتمنحه القوة واللمعان.