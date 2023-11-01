"وول ستريت جورنال": زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير، اليوم (الأربعاء)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين في خضم الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، أن "كيم جون أون، يفكر في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط".

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