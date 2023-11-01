انت الان تتابع بعد يوم من ارتكابها مجزرة بها.. "إسرائيل" تشن غارات عنيفة على "جباليا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 12:50 مساءً

شنّ الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الغارات الجوية العنيفة على منطقة جباليا في شمال قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، بعد أقل من يوم من تدميرها حيًا سكنيًا كاملًا في مجزرة قُتِلَ خلالها 400 فلسطيني. وذكر شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنّت أربع غارات على الأقل على المنطقة، محدثةً دمارًا كبيرًا، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. من جانبه، بيّن أحد الشهود القاطنين في المنطقة أن القصف طال مربعًا سكنيًا في منطقة الفالوجا. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف الإسرائيلي على جباليا اليوم، أودى بحياة 14 فلسطينيًا.

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