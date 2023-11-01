تراند اليوم : صحيفة برازيلية تكشف عن خلاف بين نيمار والهلال بشأن جراحة الركبة.. ومدة غيابه عن الملاعب

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام برازيلية أنه "رغم مرور أسبوعين على إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، فإن لاعب الهلال السعودي لم يخضع لجراحة في الركبة حتى الآن".

مدة غياب نيمار

وأشارت شبكة "غلوبو سبورت" البرازيلية إلى أن نيمار يخطط لإجراء الجراحة، غدا الخميس، في البرازيل تحت إشراف رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، لكن نادي الهلال لم يمنح اللاعب الموافقة النهائي على هذا الأمر حتى الآن.

وكشفت الشبكة البرازيلية "غلوبو سبورت" أن مدة غياب نيمار عن الملاعب ستكون 10 أشهر.

خلاف بين نيمار والهلال

وذكرت الشبكة البرازيلية أن خلافا وقع بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب الذي سيجري الجراحة، حيث يريد النادي السعودي أن يجري الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت هذه العملية، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة.