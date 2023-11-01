شكرا لقرائتكم خبر عن "حرس الحدود" يقبض على ثلاثة مهربين للمخدرات بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية في المملكة تكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها وهم (3) مواطنين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين الهندية والسيرلانكية بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.