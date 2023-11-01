شكرا لقرائتكم خبر عن "هداية الخبر": 153 شخصًا أشهروا إسلامهم في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية هداية للدعوة والإرشاد بالخبر، المهندس أديب الزامل، عن استقبال الجمعية 153 مسلمًا ومسلمة خلال شهر أكتوبر المنصرم، منهم 100 عبر الدعوة الإلكترونية. ليصل إجمالي عدد المسلمين الجدد منذ افتتاح الجمعية وحتى الآن إلى 13649 مسلمًا ومسلمة.

برامج الشهر

وأوضح الزامل أن تقرير الجمعية عن شهر أكتوبر المنصرم كان حافلًا بالأنشطة والبرامج التي أقامتها الجمعية، حيث تم إقامة 913 برنامجًا، بينما بلغ عدد المستفيدين 38505 مستفيد ومستفيدة من تلك البرامج.

وأشار إلى أن قسم الدعوة أقام 58 برنامجًا شملت محاضرات وكلمات المساجد ودورات علمية ودروس شرعية ووسائل دعوية ومرئية وديوانية الصحبة، حيث استفاد من هذه البرامج 24772 شخصًا، كما أقام قسم الجاليات 474 برنامجًا استفاد منها 8476 شخصًا، وشملوا برامج السيارات الدعوية والجولات الدعوية والفصول الدراسية وكلمات المساجد والمحاضرات العامة وترجمة الخطب.

برامج القسم النسائي

ولفت إلى إقامة 380 برنامج خلال شهر أكتوبر بالقسم النسائي استفاد منها 5257 مستفيدة، حيث شملت برامج القسم "نادي حكايا" للمرحلة الابتدائية و"نادي اليمام" للمرحلة المتوسطة و"نادي مزن" للمرحلة الثانوية والجامعية، كما شملت البرامج متابعة المسلمات الجدد ودروس ودعوة غير المسلمات ودروس الجاليات ودورة أساسيات التجويد والمسلمات الجدد بالإضافة إلى الكتب الموزعة.

وأكد أن الجمعية تسعى من خلال الأنشطة والبرامج التي تنظمها إلى إيصال رسالة الإسلام السمحة إلى جميع الناس، والعمل على نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والحضارات.