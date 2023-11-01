شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو حكومة الخبر يناقشون خطة طواريء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس محافظ الخبر سليمان الثنيان، اجتماعًا تنسيقيًا صباح اليوم في بلدية محافظة الخبر، ضم عددًا من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، لمناقشة خطة الطوارئ للأمطار.

شمل اللقاء عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة خطة تفعيل طوارئ الأمطار، شارك فيه رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي، ورئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بحضور مدير جوازات الخبر العميد عبدالله القحطاني، ومدير مرور الخبر العميد عبد اللطيف العبيد الله، ومدير الدفاع المدني بالخبر العقيد محرز القرني، ومدير دوريات الخبر العقيد عبد السلام المطيري، ومدير سجن الخبر المقدم مسفر القحطاني، ورئيس قسم العمليات بحرس حدود محافظة الخبر العقيد راشد الهاجري، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والأمنية.

مناقشة آليات تدابير الأمطار

وجرى خلال الاجتماع متابعة آلية التنسيق والعمل بين الجهات كافة ومناقشة كافة الاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة الأمطار. وأكد الثنيان في بداية الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود من قبل الجهات والإدارات في مواجهة الكوارث، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حال وقوع أي طارئ.

وذكر رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الوهبي بأن البلدية انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، من خلال تنظيم برنامج مكثف لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه.

وأضاف أن البلدية جهزت غرفة طوارئ لمتابعة الحالة والبلاغات الواردة من والى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على مدار الساعة، كما تم تشكيل فرق عمل للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأشار إلى وجود فرق عمل تقوم بمتابعة الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الاتصال التابعة لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الأمطار.

من جانبه، استعرض مدير الدفاع المدني بمحافظة الخبر العقيد محرز القرني استعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني لمواجهة المخاطر التي قد تحدث بعد الأمطار، إلى جانب استعراض إمكانيات الجهات الحكومية المشاركة لموسم الأمطار.