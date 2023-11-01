شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز التميز للأنظمة التشغيلية بالأمن السيبراني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم في الرياض، مركز التميز للأنظمة التشغيلية بالأمن السيبراني في المملكة.

وتقود المركز شركة أرامكو مع القطاع الخاص وجهات أكاديمية محلية ودولية، ويهدف إلى رفع قدرات الأنظمة التشغيلية في الأمن السيبراني.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وانطلقت اليوم النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بعنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني".

ويشارك في المنتدى، على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.