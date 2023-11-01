أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياًخلال الليل من شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي قد تصل سرعة الرياح الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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