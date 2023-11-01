الطائف تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN)

في اليوم العالمي للمدن، انضمت 55 مدينة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN)، بعد أن عينتها المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي.

وتم الاعتراف بالمدن الجديدة لالتزامها القوي بتسخير الثقافة والإبداع كجزء من استراتيجياتها التنموية، وعرض ممارسات مبتكرة في التخطيط الحضري الذي يركز على الإنسان. ومع أحدث الإضافات، تضم الشبكة الآن 350 مدينة في أكثر من مائة دولة، تمثل سبعة مجالات إبداعية: الحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهو، والأدب، وفنون الإعلام، والموسيقى.

الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة هم:

اسابا – فيلم

عشق أباد – التصميم

بانيا لوكا – موسيقى

باتامبانغ - فن الطهو

بيساو – الموسيقى

بولزانو – الموسيقى

بريمن – الأدب

مدينة بوفالو – الأدب

بخارى – الحرف والفنون الشعبية

بيدغوشتش – الموسيقى

كاين - فنون الإعلام

كاراكاس – الموسيقى

الدار البيضاء – الفنون الإعلامية

كاستيلو برانكو – الحرف والفنون الشعبية

سيتينيي – التصميم

تشاوتشو – فن الطهو

شيانغ راي – التصميم

تشونغتشينغ – التصميم

كونسيبسيون - الموسيقى

دا لات – موسيقى

فريبورغ – فن الطهو

جانجنيونج – فن الطهو

غرناطة [1] – التصميم

جواليور – موسيقى

هيراكليون – فن الطهو

هوبارت – الأدب

هوي آن – الحرف والفنون الشعبية

ياسي – الأدب

مدينة إيلويلو – فن الطهو

ايبوه – الموسيقى

كاتماندو – فيلم

كوزيكود – الأدب

كوتايسي – الأدب

مكسيكالي – موسيقى

مونتكريستي – الحرف والفنون الشعبية

مونترو – الموسيقى

نكونجسامبا – فن الطهو

نوفي ساد – فنون الإعلام

أوكاياما – الأدب

ورزازات – فيلم

أولو – فنون الإعلام

بينيدو – فيلم

ريو دي جانيرو – الأدب

شانلي أورفا – الموسيقى

سوفانبوري – الموسيقى

سوراكارتا – الحرف والفنون الشعبية

الطائف – الأدب

تولوز – الموسيقى

توكومس – الأدب

أولانباتار – الحرف والفنون الشعبي

نجيني هويك - الحرف والفنون الشعبية

فالنسيا – التصميم

فرازدين – موسيقى

فيليكي نوفغورود – الموسيقى

فيسينتي لوبيز – فيلم

منحت مدينة ليون، المدينة الإبداعية للفنون الإعلامية منذ عام 2008، صفة المدينة الإبداعية للأدب، بعد طلبها تغيير المجال الإبداعي.

تقول أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "إن المدن في شبكة المدن المبدعة لدينا تقود الطريق عندما يتعلق الأمر بتعزيز الوصول إلى الثقافة وتحفيز قوة الإبداع من أجل المرونة الحضرية والتنمية".

ستشهد ورقة السياسات القادمة - "القيمة المضافة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة على المستوى المحلي والوطني والدولي" - على الدور الرائد الذي تلعبه المدن نحو تحقيق خطة عام 2030، مع إظهار الطرق التي تدعم بها اليونسكو شبكة المدن المبدعة العالمية (UCCN) الأعضاء من خلال تعزيز الحوار والتعلم والتعاون بين الأقران.

المدن الإبداعية المعينة حديثًا مدعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ UCCN لعام 2024 (1 - 5 يوليو 2024) في براغا، البرتغال، تحت شعار "جلب الشباب إلى طاولة المفاوضات للعقد القادم"