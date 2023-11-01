شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفوز رسميا باستضافة مونديال 2034 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متصل سعودي يفاجئ مذيعة الجزيرة بطلب محرج وصادم جعلها تنفعل بشدة وتغادر منهارة بالدموع ! وزارة الداخلية.. تعلن منح الجنسية السعودية لهذه الفئات بمقابل مالي رمزي ابتداءً من هذا التاريخ

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