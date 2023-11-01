شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه تحذيرا للأطفال الذين يتعاملون مع الألعاب الإلكترونية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، رسالة تحذيرية بشأن الأطفال الذين يتعاملون مع الألعاب الإلكترونية بطريقة حادة.

قال وزير التعليم، خلال حديثه في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023، إنه إذا لم يكن يتخذ هؤلاء الأطفال الحذر عندما يتعاملون مع الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فستكون العواقب خطيرة.

يذكر أن المنتدى يقام في الرياض وسيشهد انعقاد أكثر من 35 جلسة حوارية تناقش مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني وتتركّز حول خمسة محاور رئيسة هي: استقرار الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والنمو في الفضاء السيبراني، والعقلية السيبرانية، والتطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.