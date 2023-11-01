شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتزلج تحت المطر في المدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر شاب وهو يتزلج تحت المطر في أجواء رائعة في المدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

وأشار إلى أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.