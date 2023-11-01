"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا لبحث تفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 1:51 مساءً

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة بجدة اليوم، اجتماعًا تحضيريًا مع وفد دولة الكويت؛ من أجل إقامة ورشة عمل لتفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي. وترأس جانب المنظمة في الاجتماع، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، بحضور مدير عام ديوان أمين عام المنظمة الدكتور محمد آدم كولبو، ومدير إدارة الشؤون القانونية السفير حسن علي، فيما ترأس الوفد الكويتي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى المنظمة، القنصل العام لدولة الكويت بجدة محمد سعود المطيري، وبمشاركة متخصصين من الجانبين. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية، الذي عُقد في مارس الماضي بنواكشوط؛ من أجل البحث في أفضل السبل والوسائل للتعجيل بإنشاء المحكمة ومباشرتها لعملها، وعقد ورشة عمل من أجل ذلك.

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