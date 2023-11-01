نخلة ساسكو والشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود "Parcelat" توقع اتفاقية نشر محطات الطرود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 2:04 مساءً

وقعت شركة نخلة ساسكو والشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود "Parcelat"، اتفاقية نشر محطات الطرود. ووقع الاتفاقية الأستاذ رياض بن صالح المالك، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نخلة ساسكو؛ والأستاذ عمرو بن عبدالعزيز العمرو، الرئيس التنفيذي لشركة أبانا ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود، بحضور الأستاذ إبراهيم السحيباني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود "Parcelat". وتتضمّن الاتفاقية عقد تأجير مساحة في منافذ بيع نخلة ساسكو لتشغيل الخزائن الذكية، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى المساهمة في تطوير جودة عمليات التوصيل في المملكة، وتوفير خيارات متعددة لزيادة رضا العملاء. الجدير بالذكر أن شركة نخلة ساسكو هي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو". وتتميّز أسواق نخلة ساسكو بعدد فروعها وانتشارها في المملكة؛ حيث يبلغ عدد فروعها "110"، بالإضافة إلى تنوع منتجاتها التي تلبّي جميع احتياجات عملائها داخل وخارج المدن.

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