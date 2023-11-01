"الجبير" يبحث مع وزير التعاون الإنمائي بالدنمارك التعاونَ في مجالات البيئة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزيرَ التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدنمارك "دان يورجنس".

وتضمّن اللقاءُ بحثَ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحدّ من آثار التغيُّر المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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