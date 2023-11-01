انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جنديًا في غزة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 2:22 مساءً

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 15 جنديًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي "القسام". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديًا بمقتلهم. وأشار البيان إلى مقتل جندي إسرائيلي جديد متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إعطاب ناقلة جند كان على متنها. ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أسماء 9 جنود قُتِلُوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودًا من لواء غفعاتي. ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قُتِلَ من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريًا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليًا.

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