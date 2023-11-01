وصول أولى سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى معبر رفح البري

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت أولى سيارات الإسعاف الفلسطينية التي تُقِلُّ العديدَ من الجرحى والمصابين، إلى معبر رفح البري؛ لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقّي العلاج اللازم.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم، بأن سيارات الإسعاف الفلسطينية كان في استقبالها من الجانب المصري سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لمعرفة حالتهم وتوزيعهم على المستشفيات؛ لتقديم كل ما يلزم من الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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