انت الان تتابع شهدت تواجد نجوم الهلال والنصر والأهلي.. الاتحاد الأفريقي يعلن عن قائمة الأفضل لعام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 2:45 مساءً

أعلن الاتحادُ الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارّة السمراء 2023. وضمّت القائمةُ المعلن عنها من قبل الاتحاد الأفريقي، 30 لاعبًا؛ منهم 14 لاعبًا عربيًّا كانت الأغلبية للاعبي المنتخب المغربي. وتواجد في القائمة كلٌّ من "ياسين بونو حارس المنتخب المغربي ونادي الهلال، ورياض محرز محترف الأهلي الحالي، وساديو ماني مهاجم النصر".

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