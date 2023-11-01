تراند اليوم : أول تعليق من رئيس الإمارات على إعلان استضافة المملكة لكأس العالم 2034

صحيفة الخليج 365: تمنى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التوفيق للمملكة في تنظيم بطولة كأس العالم 2034 .

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة "إكس" : "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكد في بيان رسمي على أن السعودية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان المونديال.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن فوز المملكة بحق الاستضافة بشكل رسمي في الربع الأخير من عام 2024، خلال انعقاد الجمعية العمومية للفيفا.