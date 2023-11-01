تراند اليوم : بالفيديو.. مالك للإبل يروي علاقة غريبة تجمعه بناقته "سلطة" وكيف تغار عليه

صحيفة الخليج 365 : تحدث أحمد التويجري، أحد ملاك الإبل، عن علاقته بناقته التي اسماها "سلطة"، مشيرًا إلى أن هناك علاقة خاصة تجمعه بها، حيث يناديها وتستجيب له، كما أنها تغار عليه في حال وقف مع ناقة غيرها.

وقال التويجري في لقاء عبر قناة الإخبارية: قريبة مني من يوم اتولدت، لو صوت لها من بعيد تجي، وسميتها سلطة وتجمعني علاقة خاصة معها، ولو اقف مع غيرها تغار وتجي.

كما تحدث أحمد التويجري عن دخوله مجال قطاع الإبل، وكيف تحول من شخص هاوي إلى مستثمر كبير، قائلًا: دخلت المجال كهاوي وليس كمستثمر ومع مرور الأيام والدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين أصبح هذا القطاع اسثماري من الطراز الأول.

وأضاف التويجري: الجهود المبذولة في هذا النادي علامة بارزة وسنويًا نجد التجديد، وهذا المجال العائد منه كبير جدًا ولا ينافسه أحد لأنه ذو عائد قوي.