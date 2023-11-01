تراند اليوم : الكشف عن أهمية معبر رفح الحدودي في الحرب بين إسرائيل وحماس

صحيفة الخليج 365: يقع معبر رفح في شمال سيناء، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر، وحاليا يعد المعبر هو النقطة الوحيدة لربط القطاع بالعالم الخارجي.

ويمتد المعبر على طول سياج يبلغ طوله 8 أميال (12.8 كيلومترًا) يفصل غزة عن صحراء سيناء. وهو الممر الوحيد لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة . حسب "cnn".