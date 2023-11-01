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تراند اليوم : الكشف عن أهمية معبر رفح الحدودي في الحرب بين إسرائيل وحماس

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صحيفة الخليج 365: يقع معبر رفح في شمال سيناء، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر، وحاليا يعد المعبر هو النقطة الوحيدة لربط القطاع بالعالم الخارجي.

ويمتد المعبر على طول سياج يبلغ طوله 8 أميال (12.8 كيلومترًا) يفصل غزة عن صحراء سيناء. وهو الممر الوحيد لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة . حسب "cnn".

وقبل الحرب مع حماس التي بدأت في أوائل أكتوبر، كان لإسرائيل معبران مع غزة: معبر إيريز المخصص لحركة الأشخاص، ومعبر كيرم شالوم/كرم أبو سالم المخصص للبضائع. وكان كلاهما مقيدًا بشدة وتم إغلاقهما منذ بدء الحرب.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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