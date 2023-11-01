تراند اليوم : شاهد.. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف سبب عدم طلب أمريكا من إسرائيل وقف إطلاق النار رغم سقوط مئات الضحايا الأبرياء في غزة!

صحيفة الخليج 365 : رد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال مراسل فلسطيني، بشأن وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال المراسل خلال المؤتمر الصحفي: "سقط آلاف الفلسطينيين حتى الآن، بما في ذلك 160 من أقاربي، كم عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يجب أن يُقتلوا قبل أن تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار؟".

ورد كيربي على سؤال المراسل: "آسف لسماع ذلك، أستطيع أن أرى أنه أمر شخصي بالنسبة لك، إنه شخصي بالنسبة للرئيس أيضًا، نحن لا نريد أن نرى المزيد من الضحايا المدنيين".

وتابع: "فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ستستفيد حماس من هذا الأمر، بما يتناسب مع قدرتها على إعادة التجهيز والتجديد والتخطيط وتنفيذ هجمات إضافية، الآن ليس الوقت المناسب لوقف عام لإطلاق النار".

وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب للتفكير في وقف القتال لفترة كافية حتى يتمكن الأشخاص مثل أقاربك وأفراد أسرتك من الحصول على هذه المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وربما طريقة للخروج إذا كانوا يريدون الخروج، مرة أخرى أقدم تعازيّ العميقة لك".