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تراند اليوم : شاهد.. أشخاص يحاولون إنقاذ جمل بعدما علقت رأسه في حوض ماء كبير 

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة إنقاذ جمل علقت رأسه في حوض ماء كبير.

وأظهر مقطع الفيديو، الحوض وهو معلق في رقبة الجمل، الذي بدأ بالركض حول نفسه يمينا ويسارا، في محاولة منه للتخلص من الحوض.

وحاول مجموعة من الأشخاص المتواجدين، مساعدة الجمل في التخلص من الحوض، بعد أن تجمعوا حوله، وحاولوا تهدئته ونزعه عن رقبته

وتجمع عدة أشخاص حول الجمل، الذي وقف للحظات ولكنه بدأ من جديد في التحرك بمختلف الاتجاهات للخروج من الحوض.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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