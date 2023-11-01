شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تخدم أكثر من 5.6 مليون مصلٍ بالمسجد النوبي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى (5.613.215) مصلٍ الصلاة في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، ورافقتهم مختلف الخدمات الميدانية والإرشادية، وخدمات السقيا والنظافة والتنقل وتفطير الصائمين، وتنظيم دخول وخروج المصلين عبر 100 باب في أرجاء المسجد النبوي.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين في تقرير إحصائي عن أبرز الخدمات المقدمة للمصلين خلال الفترة من 8 إلى 15 ربيع الآخر الجاري، أن 119651 مصلٍ وكذلك 117382 مصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة، كما شرُف 458298 زائرًا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

تقديم عدد من الخدمات المختلفة

وبيّنت الإحصائية أن 17330 زائرًا استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس، كما استفاد 2642 زائرًا من خدمات التواصل المتاحة بعدة لغات، في حين استقبلت مكتبة المسجد النبوي 10186 مستفيدًا خلال الأوقات المتاحة للاستفادة من الخدمات المعرفية والإصدارات العلمية في المكتبة. فيما استقبلت المتاحف والمعارض 3631 زائرًا للاطلاع على مراحل عمارة المسجد النبوي والخدمات المتوفرة لخدمة قاصديه.

وشملت الخدمات تقديم 63438 خدمة لنقل المستفيدين من كبار السن والزائرات بواسطة عربات "الجولف" في الساحات إلى أبواب المسجد النبوي، كما قدّمت خلالها 82600 عبوة ماء زمزم للمصلين خلال أوقات الإفطار وعلى مدار اليوم، إضافة إلى تقديم 124276 وجبة إفطار للصائمين في الأماكن المخصصة، إلى جانب تقديم 6145 خدمة إرشادية، فضلًا عن 4711 مستفيدًا من خدمات الرقم الموجّد وقنوات التواصل لخدمة زوار المسجد النبوي.