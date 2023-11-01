شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستعرض مبادرات المملكة المناخية مع وزير التعاون الدانماركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير التعاون الانمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدانمارك دان يورجنس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحد من آثار التغيُّر المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.