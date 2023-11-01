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"الجبير" يستعرض مبادرات المملكة المناخية مع وزير التعاون الدانماركي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير التعاون الانمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدانمارك دان يورجنس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحد من آثار التغيُّر المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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