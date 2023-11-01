انت الان تتابع الأردن يستدعي سفيره في "إسرائيل" رفضًا لحربها على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 2:58 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم (الأربعاء)، استدعاء سفير المملكة في "إسرائيل" على الفور، كما أبلغتها بعدم إعادة سفيرها إلى الأردن. وأوضحت الوزارة في بيان، أن القرار، الذي أصدره وزير الخارجية أيمن الصفدي، يأتي تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمُدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة. وأضافت أن الوزير وجّه أيضًا الدائرة المعنية بالوزارة بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقًا، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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