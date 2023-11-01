وزير الرياضة "الفيصل" يفوز بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 3:00 مساءً

فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA"، بغالبية الأصوات عن قارّة آسيا، ولمدة 3 أعوام، خلال الفترة من 2024م إلى 2026م؛ وذلك بحسب القرار الصادر من الوكالة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م. ويعدُّ المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA"، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة؛ حيث تضمّ عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم "21" عضوًا؛ منهم نحو "12" وزيرًا للرياضة، إضافة إلى "21" عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية. ويأتي فوز "الفيصل" بهذا المقعد تجسيدًا للمكانة الكبيرة التي وصل إليها القطاع الرياضي حاليًّا على المستوى الدولي؛ من خلال تواجد عددٍ من القيادات المميزة في مناصب رياضية دولية مختلفة، وهو ما يؤكّد النقلةَ النوعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع، ووصوله إلى مستويات عالمية ريادية.

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