الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل السفيرَ الأردني لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 3:43 مساءً

استقبل الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مقرّ الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم؛ سفيرَ المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد. وجرى خلال اللقاء التطرُّقُ إلى الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف النار، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع. كما نوقشت الموضوعاتُ ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس والأردن، إضافة إلى استعراض آخر المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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