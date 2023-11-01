انت الان تتابع "العواقب الإنسانية مروعة".. الأمم المتحدة تندد بأحدث فظائع "إسرائيل" في مخيم جباليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 3:57 مساءً

نددت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة، وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم زعمت "إسرائيل" أنه "استهدف قياديًا في حماس". وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعباً، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف "غريفيث": "يبدو العالم غير قادر، حتى بل يبدو مترددًا في التحرك لوضع حد لهذه الحرب".

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