"في أقرب وقت".. الصين تدعم عقدَ مؤتمر سلام دولي واسع النطاق للقضية الفلسطينية

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، اليوم "الأربعاء": "إن بكين تدعم عقدَ مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو حلّ الدولتين"؛ بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الصينية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وانغ" أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي؛ وفقًا لـ"رويترز".

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