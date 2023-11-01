تراند اليوم : الحالة الثانية في العالم... وفاة مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير بعد شهر ونصف من العملية

صحيفة الخليج 365: أعلن أطباء وفاة المريض الثاني في العالم، الذي أجريت له عملية زراعة قلب خنزير.

كان لورانس فوسيت البالغ من العمر 58 عاما، يعاني من مرض قصور القلب من الدرجة الأخيرة، وقرر الأطباء أنه لا يجوز له إجراء جراحة طبيعية، فوافق الرجل على القيام بتجربة زراعة قلب خنزير. حسب "روسيسكايا غازيتا".

وخضع الرجل لعملية زراعة القلب في 20 سبتمبر الماضي، وتمكن من العيش بعد العملية لمدة 6 أسابيع تقريبا.

وقبل يومين تدهورت حالة الرجل الصحية. ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة لأنه لم تتم حتى الآن عملية تشريح الجثة.