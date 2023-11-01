شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

الطقس في الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والحريق والخرج والدلم والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم وضرما ومرات.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. وأهاب الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات بيشة وخميس مشيط وتنومة ومراكز بلّسمر وبلّحمر والشعف والسودة وعقبة شعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الطقس في الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

الطقس في تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة تبوك, مصحوبة برياح شديدة السرعة, و شبة انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية, تشمل محافظة تيماء ومركز المعظم بمنطقة تبوك. وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 9 مساءً.

الطقس في حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏

الطقس في عسير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات, أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.