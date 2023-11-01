شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في اليمن وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.123 سلة غذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 14.861 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

يأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

كما وزع المركز أمس الثلاثاء، 550 حقيبة شتوية في منطقة سوات بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.850 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.