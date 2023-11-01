شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "البيئة والمياه" يتفقد سدود العاصمة المقدسة بعد الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقَّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني، اليوم، سدود العاصمة المقدسة بعد الحالة المطرية التي هطلت الأسبوع الماضي على المنطقة.

رافق القرني خلال الزيارة رئيس وحدة التشغيل والصيانة بالمكتب المهندس البراء حمدي ومقاول التشغيل والصيانة للسدود.

وتأتي تلك الزيارة التفقدية للتأكد ميدانيًّا من كفاءة وسلامة الأداء، ومن جاهزية السدود خلال موسم الأمطار.

صيانة مستمرة

وأكد إدارة الخدمات المشتركة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس غالب الحامضي أن سدود العاصمة المقدسة الاربعة «سد وادي النعمان، والبجيدي، وملكان، واللقيطه»، يتم تشغيلها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن استدامتها.

وقال إن السدود تخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فِرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة؛ للسدود.

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للزيارات المنظمة لمتابعة المشاريع الوزارية بالمنطقة والوقوف على سير العمل بها.

وأشار الخليف إلى أن المعاينة الميدانية لاستعراض مكونات السدود الهامة تهدف إلى تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه إستعدادتها خلال موسم الأمطار.