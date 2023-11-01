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لليوم الثاني...عسير تسجّل أعلى كميات للأمطار

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة أبها، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث سجلت الحسو بالحناكية (9.2) مم.

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (44) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي.

أمطار عسير

شهدت منطقة عسير تسجيل بللحمر بأبها (6.8) ملم، والشغف (5.4) ملم، وشعار(4.2) مم، وتنومة (5.2) مم، فيما سجّلت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض بـ(7.5) مم، والبطين (7.0) ملم، وروضة السبلة (5.5) مم، والغاط (3.6) مم.

وفي منطقة القصيم سجّلت النبهانية (8.6) ملم، والبكيرية (5.5) ملم، والمذنب (5.4) ملم، وعنيزة (5.2) مم، ومطار القصيم (4.3) مم، وسجّلت الدمام، في المنطقة الشرقية (2.8) ملم، وفي الحدود الشمالية سجل مطار عرعر (6.0) مم، وأم خنصر بعرعر (1.8) مم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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