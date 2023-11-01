شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 124 كيلوجرامًا من المخدرات في عسير وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والإرترية والباكستانية و5 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة جدة لترويجهما 9.6 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حرس الحدود

وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 114 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

مكافحة المخدرات

ويمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.